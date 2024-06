Applausi e richieste di 'Bis' per il concerto del coro 'Nova Tempora' nel ricordo del fondatore Paolo Caravati (Foto)

In una chiesa stracolma il coro ‘Nova Tempora’, diretto da Gabriella Costa, ha ricordato con 12 brani tra i più importanti e belli del repertorio polifonico sacro il proprio fondatore Paolo Caravati a due anni dalla sua scomparsa.

Momenti di grande emozione hanno suscitato gli interventi di Roberto Ravera, che ha voluto ricordare i colloqui profondi che ha avuto negli ultimi mesi di vita con Paolo e la lettura della lettera da che Paolo Caravati ha voluto donare al coro al momento della sua costituzione. Lettera scritta con l'ausilio del traduttore oculare in quanto non era più in grado di effettuare nessun movimento.

Al termine del concerto è stato chiesto a gran voce dagli oltre trecento presenti un ‘bis’. Gabriella Costa ha voluto che partecipassero anche i coristi di altre corali presenti in chiesa come pubblico, coristi che erano stati diretti anni prima dallo stesso Caravati, con l'esecuzione dell'Ave Verum di Mozart e che hanno voluto in questo modo manifestare a tutti il grande affetto per il loro Maestro. Il Brano è stato diretto da un grande amico di Paolo, direttore di un coro della Provincia di Varese, Giacomo Mezzalira.