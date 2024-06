Processione da Maria Ausiliatrice a San Rocco, Vallecrosia celebra il Corpus Domini (Foto e video)

Vallecrosia celebra il Corpus Domini con una processione da Maria Ausiliatrice a San Rocco. Un momento di ritrovo e preghiera per l'intera comunità organizzato dalle parrocchie di Maria Ausiliatrice e San Rocco.

Tante persone, ieri sera, si sono riunite nella parrocchia di Maria Ausiliatrice e hanno preso parte alla processione che ha raggiunto la chiesa di San Rocco dopo aver attraversato diverse vie della città: via Don Bosco, via Romana, via Roma, via San Vincenzo, via Giovanni XXIII e via San Rocco. Per l’occasione erano presenti anche il vicesindaco Marilena Piardi, gli assessori Pino Ierace, Patrizia Biancheri e Antonino Fazzari, il consigliere comunale Denis Perrone, il parroco di Soldano e Perinaldo don Rosario Tambaro, la polizia locale, la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, la protezione civile, i bambini della prima comunione, i ragazzi dell'oratorio Don Bosco e la Banda Musicale di Borghetto San Nicolò-Città di Bordighera.

Per consentire lo svolgimento della processione in totale sicurezza la polizia locale ha sospeso la viabilità al momento del passaggio del corteo, che è stato 'scortato' dagli agenti e dalla protezione civile.