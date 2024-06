I giardini sono in classe: le attività educative del Progetto Jardival2 a Costarainera

Proseguono le lezioni in classe organizzate dal comune di Costarainera nell’ambito del progetto Jardival2 (Programma INTERREG ALCOTRA 2021-2027) che si prefigge di migliorare l'attrattiva dell'area transfrontaliera aumentando la visibilità, l’accesso e, di conseguenza, anche le visite ai giardini della Riviera franco-italiana. In particolare, nel comune di Costarainera, stanno procedendo i lavori di riqualificazione e valorizzazione del Parco del Benessere “G.F. Novaro”, lavori che prevedono il potenziamento dell’impianto di irrigazione, l’implementazione delle piantumazioni, l’ammodernamento della segnaletica, della pannellistica, dei percorsi, degli arredi e delle aree di accoglienza dei visitatori, nonchè il miglioramento dell’accessibilità per chi proviene dalla Pista Ciclabile.

“Il Parco del Novaro - racconta il sindaco del Comune di Costarainera Pietro Mareri - rappresenta una vera e propria risorsa per la promozione di un turismo sostenibile, diversificato e stagionale a Costarainera e nella Valle del San Lorenzo come in tutta la Riviera franco-italiana. Inoltre, per i nostri ragazzi, il parco deve poter essere un luogo d’affezione dove praticare sport, ritrovarsi e realizzare anche sessioni a cielo aperto. Per questo, parallelamente agli incontri dedicati ai “giardini sommersi” e alla promozione delle praterie di Posidonia oceanica, il comune sta portando avanti lezioni specifiche sulle peculiarità e sulle novità del Parco del Novaro”.

“Gli incontri in aula - prosegue il vicesindaco Cinzia Cozzucoli - sono tenuti dalle biologhe Sonia Berardinucci e Monica Previati e sono destinati alle scuole di Cipressa, legate a Costarainera da convenzione tra i due comuni, e agli studenti delle classi italo/francesi, gemellate nel progetto eTwinning, del programma Erasmus, “I nostri giardini transfrontalieri”: Scuola dell’Infanzia di Cipressa, Imperia, ultimo anno- Scuola Primaria di Cipressa, Imperia, classe terza - Scuola Primaria di Poggio, Sanremo, pluriclasse- Scuola Primaria La Condamine (Menton) classe seconda - Lycée Thierry Maulnier (Nizza), classe seconda”.

Il progetto proseguirà con un evento realizzato proprio all’interno del parco con incontri transfrontalieri fra classi italiane e francesi, dove si alterneranno sessioni sportive, giochi di socializzazione e laboratori didattici.