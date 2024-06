Sanremo: il candidato alle Europee per Forza Italia Paolo Damilano ieri nella città dei fiori (Foto)

Visita di Paolo Damilano, candidato al Parlamento Europeo nella circoscrizione Nord Ovest, ieri pomeriggio a Sanremo presso il Decò, sul lungomare Italo Calvino.

Ad attenderlo più di 200 persone presenti tra cui i candidati alle Amministrative di Forza Italia e molti simpatizzanti. Presente anche il candidato Sindaco Gianni Rolando insieme al suo staff. Sono Intervenuti Simone Baggioli, coordinatore provinciale di Forza Italia, Angelo Vaccarezza consigliere regionale di Forza Italia e lo stesso Gianni Rolando, candidato Sindaco della coalizione di centro destra.

Sono stati affrontati molti temi per i quali l’Europa dovrà intervenire tra cui infrastrutture, pesca, rilancio del turismo e del commercio non tralasciando la sinergia tra Liguria e Piemonte, fondamentale per scambi commerciali, con un focus sulla statale del Tenda ancora oggi interrotta.