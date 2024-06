Elezioni Sanremo, Enza ‘Chicca’ Dedali (Anima): "La Sinfonica e i sogni che si realizzano"

Enza ‘Chicca’ Dedali, candidata in Anima nella coalizione civica per Sanremo che sostiene Alessandro Mager, ha voluto condividere il suo pensiero dopo l’incontro con i professori dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

“Oggi ho accompagnato il mio candidato Sindaco e il candidato consigliere comunale Gianni Mascelli in teatro e li ho presentati ai professori dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Questo comunicato dovrebbe scriverlo il candidato Sindaco, ma gli ho chiesto di passarmi il testimone e di poter scrivere io queste poche righe.

Alessandro, con la generosità che gli è propria e con la capacità di lavorare in gruppo che sta già dimostrando, mi ha lasciato il passo.

Per me è stato emozionante parlare ai professori come candidata e non più come membro del CDA che per tre anni ha lavorato con loro, a fianco del Presidente, del direttore Artistico e degli uffici, al risanamento e al rilancio dell’Orchestra. Tre anni di lavoro durissimo, pieni di soddisfazioni che ci vedono ora realizzare il sogno di aver messo a bando 18 posti di lavoro per professori d’orchestra a tempo indeterminato.

Anni che mi hanno insegnato che anche i sogni che sembrano impossibili (l'orchestra nel 2020 era sull'orlo del fallimento!) si realizzano se si lavora in gruppo con persone competenti che vogliono condividere impegni e responsabilità.

I sogni si realizzano se ci sono persone pronte a riconoscere e valorizzare l’eccellenza di altri e a mettersi al loro servizio.

Oggi Alessandro si è presentato così alla nostra Orchestra, chiedendo la fiducia ai maestri e alle loro famiglie per continuare tutti insieme a credere che i sogni, con impegno e dedizione, si possano realizzare.

Votiamo Alessandro Mager!”.