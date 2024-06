Fiera del Libro di Imperia - Oasi del Gusto: grandi applausi per il viaggio nel mondo del vino con Maria Luisa Alberigo e Marco Temesio (FOTO)

La terza giornata della rassegna enogastronomica Oasi del Gusto, curata dal giornalista Claudio Porchia si è rivelata un'occasione unica per esplorare il mondo del vino con Maria Luisa Alberigo autrice del libro “Vino è Donna" ed il titolare della cantina Cascina Nirasca, Marco Temesio. I relatori sono stati accompagnati da una degustazione impeccabile curata con maestria e competenza dalla Fisar di Imperia, che ha permesso ai partecipanti di approfondire tematiche legate al meraviglioso universo del vino e scoprire il nuovo vino della cantina.

Durante la presentazione, l'autrice ha catturato l'attenzione del numeroso pubblico con i suoi interventi appassionati. "Il vino regala alla donna tanti doni," ha spiegato Maria Luisa Alberigo, "è fonte di ispirazione, opportunità, sorpresa e gratificazione. È un simbolo di femminilità che sa coinvolgere i sensi e l'intelletto, rappresentando una connessione profonda tra l'uomo, la natura e la bellezza della vita".

Successivamente, Marco Temesio e il delegato sommelier Fisar, Ivano Brunengo, hanno presentato il nuovo vino "Nirasco" al pubblico, guidandoli in un viaggio sensoriale alla scoperta dei suoi molteplici aromi e sapori. "Il Nirasco è un Ormeasco di Pornassio in purezza," ha spiegato Marco Temesio, "un vino nato per celebrare i 20 anni della nostra cantina e che rappresenta una nuova interpretazione del nostro Ormeasco più emblematico. Le uve vengono selezionate con cura dal nostro vigneto più alto a Nirasca, a 800 mt slm, e il vino viene affinato con cura in Tonneaux e Barrique per un anno".

Al termine grandi applausi per tutti i partecipanti: all'autrice, Maria Luisa Alberigo, al presentatore, Claudio Porchia, al produttore Marco Temesio ed ai sommelier Fisar, Ivano Brunengo e Danila.