Sanremo: gioco, disciplina e tecnica in una unica materia, ecco cosa offre la A.S.D. Karate

A Sanremo la A.S.D. Karate è un'associazione storica di cui si parla poco, un'unione sportiva che ha formato diverse generazioni di giovani ragazzi molti dei quali ancora oggi praticano il karate e ancor più numerosi sono coloro che ringraziano il Maestro Nando Giancola per gli insegnamenti ricevuti.

E' stato proprio il Maestro Nando insieme ai suoi primi allievi a fondare la A.S.D. Karate Sanremo nel 1976 e grazie a lui, alla sua tenacia ed instancabile entusiasmo sono centinaia gli iscritti che hanno beneficiato di un insegnamento fedele alla antica tradizione giapponese come trasmessa dal Maestro Shirai. Nando, che è cintura nera VII DAN è tra i pochi Maestri in Italia con la carica più alta e l’esperienza di insegnamento più elevata.

Dai bambini più piccoli agli adulti sa esattamente cosa è più adatto fare per riunire gioco, disciplina e tecnica in una unica materia.

Più intransigente con gli studenti che frequentano da più tempo e più paziente con i nuovi, il Maestro Nando ha saputo portare gli allievi più diligenti ad ottenere ottimi risultati anche nelle competizioni.

Margherita Marcozzi di anni 15 è un recente esempio di ottima preparazione: ha superato l’esame e conseguito la cintura nera il 21 aprile 2024 presso il Palazzetto dello Sport Gerolamo Craviotto di Varazze, insieme a Desirè Polese di anni 14 e Thomas Polese di anni 17.

La asd Karate Sanremo si avvale da molti anni anche della esperienza del Maestro Roberto Bestagno IV DAN, allievo del Maestro Nando nella formazione dei ragazzi.