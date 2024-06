Elezioni Sanremo, Anima: "Giovani e volontariato per i candidati Negro e Marenco"

I candidati di Anima Giovanna Negro e Alessandro Marenco hanno incontrato una parte dei propri elettori-sostenitori per presentar loro le motivazioni della candidatura. Hanno deciso di farlo alla presenza del candidato Sindaco della coalizione civica per Sanremo, Alessandro Mager.



“La mia professione di docente per 40 anni – ha dichiarato Giovanna Negro - mi ha insegnato a rendermi conto dei problemi e dello sviluppo dei giovani, ho sempre cercato di farli partecipare attivamente al contesto cittadino per portarli a conoscenza delle tradizioni della città e avere rapporti di fiducia con le istituzioni, potenziare l'amicizia, la collaborazione, la solidarietà il rispetto verso le persone anziane e i disabili. In questo campo vorrei continuare ad impegnarmi. Vorrei anche essere di aiuto per migliorare gli edifici scolastici esistenti e quelli in fase di costruzione e impegnarmi sul dramma della dispersione scolastica. Sanremo è la città dove sono nata e sento di poter dare un contributo concreto al suo miglioramento”.



"Mi candido in Anima a sostegno di Alessandro Mager – ha invece spiegato Alessandro Marenco - perchè sono convinto sia una persona estremamente affidabile, seria e competente. Ho sempre ritenuto necessario impegnarmi in prima persona nelle cose in cui credo, in particolar modo nei settori a me più affini, come cultura e il terzo settore. Allo stesso modo mi sento di affrontare l'impegno politico come servizio alla collettività, con l'intento di perseguire il bene comune”.



“Come candidato Sindaco – ha affermato Alessandro Mager – sono molto orgoglioso di avere tra i 96 candidati delle mie 4 liste Giovanna Negro e Alessandro Marenco. Nel loro percorso personale e professionale hanno dimostrato di sapersi comportare seriamente, con ampia disponibilità verso gli altri. Sono persone con molta esperienza amministrativa e estremamente attive. Durante la campagna elettorale sono sempre stati tra i più presenti, con grande generosità”.