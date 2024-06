Elezioni Amministrative Sanremo: Gianni Rolando all’incontro organizzato da Bossi e Cozza di 'Andiamo!'

Bagno di folla ieri pomeriggio in piazza Bresca per l’incontro organizzato dai candidati al consiglio comunale di Andiamo! Elio Bossi e Federica Cozza. All’evento hanno partecipato il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando e il leader di Andiamo! Maurizio Zoccarato.

Nel corso degli interventi si è posta l’attenzione sui temi importanti come la sanità, igiene urbana e sicurezza. Si è parlato in particolare del progetto “asilo del nonno”, un centro di aggregazione diurno per gli anziani, che sarà situato nel centro cittadino e avrà un servizio di trasporto dedicato e di una Sanremo “a prova di zampa”: sono state esposte idee e iniziative per rendere Sanremo più fruibile dai nostri amici a quattro zampe e dai loro padroni.