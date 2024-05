Vallebona approva il piano economico finanziario, Guglielmi: "Siamo riusciti a contenere la tariffa di Tari" (Foto)

Vallebona approva il PEF, il piano economico finanziario, dal quale si determinerà la tariffa della Tari, la tassa sui rifiuti 2024. E' stato approvato ieri.

"Nonostante gli aumenti del prezzo del servizio, la spesa di servizi aggiuntivi nel periodo estivo, il costo delle chiamate straordinarie per l'abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico e altri oneri che ogni amministrazione deve affrontare per il decoro del proprio territorio, possiamo dire che, anche per quest'anno siamo riusciti a contenere la tariffa, anzi in alcuni casi è sensibilmente diminuita" - fa sapere il sindaco Roberta Guglielmi - "Sarà migliorato il servizio in località Madonna della Neve e in via Ciotti, appena avremo l'esito della gara di aggiudicazione per l'acquisto e di conseguenza l'assegnazione e il posizionamento di ecoisole informatizzate dal comune di Ventimiglia, capofila dell'ambito rifiuti. Auspichiamo anche nella collaborazione dei cittadini per arrivare alla tariffazione puntuale".

"Nel gennaio 2023 ho partecipato a una convention organizzata da Poste Italiane a Roma dove è stato presentato 'Polis', il progetto che vedrà dare maggiori servizi ai cittadini dei comuni al di sotto dei 5000 abitanti alla presenza delle più alte cariche dello Stato. L'ospite d'onore è stato il presidente della Repubblica Mattarella. In questo progetto rientra anche il nostro comune; le Poste Italiane offriranno maggiori servizi ai cittadini per migliorarne la qualità della vita, tra questi sono previsti l'installazione dello sportello Bancomat e il posizionamento di una colonnina elettrica" - sottolinea il sindaco Guglielmi - "Qualche giorno fa siamo, infatti, stati contattati dalla società Be Charge ( società aggiudicataria dell'appalto) per sottoscrivere la convenzione dopo un sopralluogo congiunto che individuerà una giusta collocazione nei pressi del nostro ufficio postale".

"Questa amministrazione, da quando è riuscita a riaprire il nuovo ufficio postale con considerevole impegno, ha sempre sollecitato per avere lo sportello automatico, come del resto era previsto dagli accordi con Poste Italiane" - dice il primo cittadino - "I lavori pubblici che riguardano la messa in sicurezza finanziati con fondi Pnrr stanno proseguendo secondo i tempi stabiliti. In ultimo inizieranno i lavori nel centro storico per la messa a terra della fibra ottica. Concludo, perciò, questo mandato con buone notizie per tutti".