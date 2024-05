“Polizia ambientale e videosorveglianza”, a Camporosso giornata di studio per gli agenti (Foto e video)

Una giornata di studio dedicata alla polizia locale è andata in scena, in mattinata, a Camporosso. Diversi agenti si sono riuniti al centro polivalente Giovanni Falcone per ascoltare e apprendere nuove nozioni e informazioni su “Polizia ambientale e videosorveglianza”.

Massimiliano Mancini, direttore responsabile Ethica Societas e segretario generale Upli, ha illustrato come rendere legale la videosorveglianza, la verbalizzazione e la localizzazione degli operatori di polizia. All'incontro, organizzato dall’Unione Polizia Locale Italiana, erano presenti anche l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Formazione Marco Scajola, il sindaco di Camporosso Davide Gibelli, il primo cittadino di Vallecrosia Armando Biasi e l'assessore della città della famiglia Antonino Fazzari.

"Un incontro importante e di formazione della polizia locale ma anche di altre forze che insieme stanno affrontando un momento di confronto per aggiornarsi su quelle che sono le esigenze del momento" - dice l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Formazione Marco Scajola - "Regione Liguria riconosce alla polizia locale un ruolo straordinario. Dal 2018 abbiamo istituito, proprio a livello regionale, la Giornata della polizia locale per rendere merito alle donne e agli uomini che tutti i giorni sono impegnati nelle nostre città".