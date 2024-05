Sanremo, "La musica è un valore aggiunto per turismo e cultura": domani incontro del Pd

La musica è una componente fondamentale del patrimonio culturale di Sanremo, un valore aggiunto che contribuisce significativamente al turismo e all'immagine della nostra città. La nuova amministrazione si dovrà impegnare a valorizzare ulteriormente questo importante aspetto, promuovendo eventi e iniziative che mettano in risalto il nostro ricco panorama musicale e culturale.

Per questo il Partito Democratico di Sanremo organizza un incontro pubblico venerdì 31 maggio, alle ore 21, presso la Federazione Operaia Sanremese in via Corradi 37, dal titolo “Parliamo di Musica in città, non solo di Musica, ma per la Musica”, con la partecipazione di Sergio Cerruti, manager discografico e Presidente della commissione Affari legali e istituzionali di AFI (Associazione Fonografici Italiani ), di musicisti e operatori della musica e alla presenza del candidato sindaco Fulvio Fellegara e il coordinamento di Maurizio Caridi, candidato per il Partito Democratico al Consiglio Comunale di Sanremo.

Per altro, proprio in questi giorni, il Partito Democratico è venuto a conoscenza che il CdA della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ha provveduto al rinnovo per altri quattro anni del contratto di direzione artistica con il Maestro Giancarlo De Lorenzo.



Senza voler esprimere un giudizio sulla figura artistica del Maestro, sentiamo forte preoccupazione per questa decisione, perché riteniamo che tale scelta comprometta la capacità della nuova amministrazione di operare in maniera autonoma e responsabile nelle decisioni future riguardanti la gestione culturale e artistica della città, nonché della stessa Sinfonica di Sanremo, che resta elemento strategico e funzionale per questi obbiettivi.



La possibilità di effettuare scelte indipendenti è fondamentale per garantire che le politiche culturali rispecchino appieno la visione e gli obiettivi della futura nuova amministrazione. Il rinnovo anticipato del direttore artistico limita questa libertà decisionale, rischiando di ostacolare l'implementazione di una strategia culturale innovativa e coerente con le necessità attuali della città e dubitiamo inoltre che rispetti le normative vigenti in maniera di evidenza pubblica.



Sanremo merita una gestione culturale che possa rispondere in maniera dinamica e flessibile alle sfide e alle opportunità del futuro, in un contesto in cui la musica e l'arte continuino a essere pilastri fondamentali per il nostro sviluppo turistico e culturale.

Il progetto del Partito Democratico di Sanremo per la futura amministrazione comunale è fermamente determinato a perseguire una politica culturale che valorizzi la nostra tradizione musicale e che, al contempo, consenta di innovare e migliorare costantemente l'offerta culturale della città. Siamo certi che solo con una gestione autonoma e responsabile potremo raggiungere questi obiettivi e garantire un futuro brillante per Sanremo e per tutti i suoi attori culturali.