Ospedaletti: botta e risposta dopo il 'confronto', Boeri rimbrotta all'intervento di Cimiotti

“Credo proprio che questo ‘signor primo cittadino uscente’ non meriti commenti all’autodifesa DI ieri che già esprime le sue difficoltà delle quali non voglio parlare poiché le manifesta da solo. Anzi consiglio al sindaco uscente di andarsi a rivedere il video dell'incontro per ascoltare bene cosa ha detto... e cosa è stato detto dal sottoscritto”.

Interviene in questo modo Giorgio Boeri, candidato alla carica di sindaco ad Ospedaletti, in risposta a Daniele Cimiotti (QUI). “Invece parlerò di ciò che non sono riuscito a comunicare a causa dei tempi ristretti di un format sicuramente perfezionabile – prosegue - ma comunque l'unico che ha permesso agli ospedalettesi di ascoltare i candidati. Noi della lista ‘Ospedaletti Rinasce’ abbiamo concepito un'offerta programmatica che al primo punto propone la riscoperta della comunità cioè al centro di ogni azione amministrativa dovrà esserci l'esclusivo interesse della comunità attraverso la comunicazione democratica diretta, preventiva e consuntiva”.

"Noi della lista Ospedaletti Rinasce abbiamo concepito un'offerta programmatica che al primo punto propone la Riscoperta della Comunità cioè al centro di ogni azione amministrativa dovrà esserci l'esclusivo interesse della comunità attraverso la comunicazione democratica diretta, preventiva e consuntiva;

- attraverso vari servizi a misura di cittadino di tutte le fasce di età come lo Spazio Sociale;

- attraverso la creazione di un'assistenza sanitaria che ascolti i bisogni dei cittadini in un Poliambulatorio che ospiti in un unica struttura anche i medici di base;

- attraverso un centro di ascolto che veramente dia risposte e soluzioni anche utilizzando le nuove tecnologie come FloreliaTV;

- attraverso il coinvolgimento di tutta la comunità che collabori con l'amministrazione per monitorare ed operare sul territorio;

- attraverso opere che preservino il patrimonio ospedalettese e lo valorizzino, ad esempio il recupero del Piccadilly per il quale si possono sicuramente trovare i fondi per ristrutturarlo con la capacità, che noi portiamo a vostra disposizione, di cercare fondi;

- attraverso la proposta di una soluzione alternativa al porto costituita dal Parco di Baia Verde, una struttura turistica a bassissimo impatto ambientale con molto verde che comprende anche un porto per piccole imbarcazioni, che collegherebbe la pista ciclabile alle strutture innovative soprattutto per i giovani richieste dal mercato turistico e di veloce realizzazione, finanziabile con fondi PNRR o in partenariato pubblico privato che comporterà un grande ritorno economico per la comunità per sempre oltre a molto lavoro per i giovani, un unicum nel Regione come più volte detto;

- attraverso un nuovo piano economico che finalmente si occupi di energia, commercio, agricoltura, artigianato e turismo in favore dello rinascita del nostro paese ad esempio creando il marchio Ospedalettinfiore;

- attraverso offerte che incrementino l’afflusso turistico come ad esempio navette elettriche che trasportino via ciclabile turisti da e per Sanremo o le settimane della salute con attività De-Tox per il Ben-Essere molto richieste;

- attraverso lo sviluppo e l'applicazione di sistemi di messa in sicurezza del nostro territorio. Tutti servizi messi a disposizione della nostra Comunità come non li abbiamo mai avuti".

"Com'è evidente agli occhi di tutti il paese - termina - è abbandonato da 5 anni in mano ad una gestione personale che ha comportato molti fallimenti per incapacità come lo stesso progetto del porto ora ripresentato forzando la procedura in fine mandato, come la permuta prospettata del Piccadilly con villa Sultana alla quale siamo contrari, come la questione Byblos altra forzatura. Tutte operazioni che non pongono come obiettivo primario l'interesse del paese ma, data l'insistenza, forse l'interesse di qualche gruppo privato. Non è così che si amministra nell'interesse della nostra Comunità. La lista Ospedaletti Rinasce e io in particolare non sarà mai lontana da voi, l'impegno che ci assumiamo è di essere a vostra disposizione sempre e non come pretende il sindaco che ci tratta come sudditi. Sono io che verrò da voi perché siete la mia gente ed io ho a cuore il futuro del mio Paese. Io sono nato a Ospedaletti in P.zza Sant’Erasmo... e sono uno di voi".