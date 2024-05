Elezioni Sanremo, Mager: "Circolo Acli San Martino, questione da tenere monitorata"

Il candidato sindaco della coalizione civica per Sanremo Alessandro Mager ha incontrato diversi componenti del circolo Acli San Martino, accolto dal candidato di Sanremo al Centro Flavio Di Malta, che dal 2020 ricopre il ruolo di Presidente dell’Associazione, e dal candidato Francesco Ciuffi di Anima, consigliere del Circolo.

Nato nel 1958 come spazio libero per i residenti del quartiere San Martino, il circolo offre svariati servizi di svago ai propri soci, circa un’ottantina, di cui solo una parte pensionati, ali altri studenti e lavoratori, che decidono di trascorrere qui le proprie giornate e il proprio tempo libero sentendosi parte di una comunità e meno soli. È uno spazio aperto anche alle Associazioni che non hanno luoghi per ritrovarsi.

«L’Acli San Martino – ha dichiarato Di Malta - ha recentemente preso conoscenza della intenzione da parte di alcuni di realizzare sul terreno comunale oggi destinato al Circolo una bretella stradale che colleghi via Gavagnin a via Vesco. Tale soluzione, oltre ad aumentare il traffico veicolare in via Vesco destinata a trasformarsi da pacifica zona residenziale a via di scorrimento, oltre a determinare un impatto visivo molto negativo, potrebbe determinare la chiusura o lo spostamento in altra sede del Circolo. È per questo motivo che il contratto di concessione è stato trasformato dal Comune da 3+3 in un contratto precario 1+1, condizione che non ci permette di apportare alla struttura le migliorie di cui avrebbe bisogno».

«È uno spazio adiacente alla ciclabile, molto gradevole, estremamente tranquillo, dove è possibile svolgere numerose attività ricreative socialmente apprezzabili. Se sarò eletto terrò monitorata attentamente la questione», ha spiegato Mager.

L’Acli San Martino gestisce anche il Museo di Villa Luca a Coldirodi, il cui funzionamento avviene con lo stessa impostazione: si gestisce il Museo (attività pubblica) e si utilizza lo spazio per realizzare varie attività associative.