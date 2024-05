Elezioni, Davide Verrando (Fratelli d'Italia): un impegno concreto per le Frazioni di Sanremo.

Davide Verrando, candidato alle elezioni nella lista di Fratelli d’Italia per Rolando sindaco, pone l'accento sulla necessità di un'attenzione maggiore e costante verso le frazioni sanremesi. "Non è giustificabile - dice Verrando - tornare ad occuparsene solo in campagna elettorale quando per dieci anni gli amministratori in carica non hanno fatto praticamente nulla per le nostre frazioni."

Verrando denuncia con fermezza la mancanza di interventi significativi per le frazioni durante i periodi di amministrazione passata, sottolineando come queste aree siano spesso dimenticate dai politici se non ricordarsene poi in vista delle elezioni. "Le frazioni non possono essere considerate realtà con cittadini di serie B," continua Verrando, evidenziando l'importanza di garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza, pari diritti e servizi.

La proposta è chiara e concreta: il nuovo sindaco dovrà scegliere un intervento significativo per ogni frazione da attuare nel corso di cinque anni. "Non possiamo aspettare oltre, è necessario agire subito per migliorare i servizi al cittadino," afferma. Tra le priorità indicate dal candidato ci sono l'assegnazione di un vigile dedicato per le pratiche amministrative, presenze sanitarie più frequenti e migliori collegamenti pubblici.

Proposte specifiche per le frazioni:

Vigile dedicato: Un funzionario dedicato che possa seguire le semplici pratiche amministrative, evitando così ai cittadini delle frazioni di doversi recare continuamente in centro città.

Presenze sanitarie più frequenti: Incrementare la presenza di operatori sanitari nelle frazioni per garantire un accesso più facile e tempestivo ai servizi di salute.

Miglioramento dei collegamenti pubblici: Potenziare i collegamenti pubblici per rendere più agevoli gli spostamenti tra le frazioni e il centro città.

Un piano di lavoro a lungo termine

Non le solite e vaghe promesse elettorali ma un piano di lavoro articolato su cinque anni, con interventi mirati e misurabili. "Ogni frazione deve vedere realizzato un intervento significativo entro il termine del mandato. Questo non solo migliorerà la qualità della vita dei residenti, ma dimostrerà un impegno concreto e continuativo dell'amministrazione verso tutte le aree della città," conclude.