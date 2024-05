Elezioni Amministrative Sanremo: Mager "Occorre far riconoscere lo stato di Zona Sanitaria Disagiata"

Le gravi difficoltà in cui si trova il Sistema Sanitario Nazionale, tra le numerose cause strutturali, riconoscono una delle maggiori criticità nella grave carenza di professionisti Sanitari; nella nostra provincia, penalizzata dal decentramento geografico, tale carenza è aggravata da più fattori che rendono particolarmente sfavorevole la scelta di trasferirsi a lavorare nelle nostre strutture sanitarie:

la scarsa disponibilità di alloggi ad un costo compatibile con l’offerta economica attuale;

la viabilità autostradale e ferroviaria non favorevole con difficoltà in termini di tempo e di costo a raggiungere la sede lavorativa;

la presenza di un’offerta economica più attrattiva da parte della vicina Francia.

Tutto questo sta portando ad una difficoltà progressivamente ingravescente degli Ospedali e dei Servizi territoriali a mantenere organici sufficienti per fornire una risposta sanitaria adeguata alle crescenti richieste dei cittadini.

La direzione dell’ASL1 è costretta a ricorrere alle cooperative di professionisti per poter mantenere operative le strutture con enorme aggravio economico e ricaduta spesso non adeguata sulla qualità delle prestazioni.



Una strategia di intervento immediato è quella di individuare spazi idonei da destinare alla realizzazione di foresterie per contrastare la prima causa di rinuncia a trasferirsi nella nostra città; non di meno, sono convinto che la conferenza dei Sindaci debba immediatamente fare fronte comune con ASL1, con la Provincia e con la Regione per far riconoscere lo stato di Zona Sanitaria Disagiata e responsabilizzare i nostri rappresentanti in Parlamento per la ricerca di soluzioni in tempi rapidi.