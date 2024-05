Taggia: presentati i nuovi volontari del servizio civile, quattro i ragazzi che prenderanno parte al progetto

È stato ufficialmente presentato il nuovo servizio civile del Comune di Taggia. Progetto che ha preso il via lo scorso 28 maggio e che vedrà coinvolti 4 ragazzi. Presenti all’incontro Giordana Castore, OLP e referente del progetto, Annarita Longhi, referente del Comune di Taggia, l’assessore Maurizio Negroni e il presidente del Consiglio comunale con deleghe al servizio civile e al cittadino, Daniele Festa, oltre ai ragazzi del vecchio e del nuovo corso, che avrà la durata di un anno.

Nella sala polifunzionale del comune c’è stato il classico passaggio di consegna delle chiavi del centro anziani di via San Francesco, luogo dove si terrà il servizio civile. “Il progetto sarà incentrato sull’assistenza della popolazione fragile – spiega Giordana Castore - Ci piacere tanto ampliare i nostri servizi sul territorio a tutta la popolazione fragile. I ragazzi sono qui per imparare e per diventare nel corso dell’anno un vero e proprio supporto per i vari operatori”.

Il servizio civile si svolge a Taggia da oltre 20 anni: un unicum in provincia come spiegato con orgoglio da Annarita Loghi: “Al di là della schiera politica, ogni amministrazione ha sempre voluto valorizzare questo progetto. All'interno della provincia di Imperia siamo l'unico Comune ad offrire questo servizio”.

I ragazzi che hanno partecipato al servizio civile 2023: Rebora Francesco, Albertini Kevin, Roggero Alice, Ballo Nicolò, Ruffo Marzia, Lupi Sofia e Di Zio Carlotta.

I ragazzi che parteciperanno al servizio civile 2024: Merxhani Kledi, Marsilii Alessia, Capano Alessia e Miramondi Francesco.