Elezioni, Rolando: “Sanremo città della cultura e dello spettacolo, sì alla creazione della Film Commission”

“Sanremo non è solo la Città dei Fiori e della Musica, ma anche un luogo ricco di storia cinematografica. Con grandi nomi come Mario Bava, Alfredo Moreschi e il Maestro Pippo Barzizza - sottolinea il candidato del centro destra civico e partitico Gianni Rolando - Sanremo ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del cinema e dello spettacolo.



È arrivato il momento - prosegue Rolando - di far risplendere ancora una volta questa tradizione attraverso la creazione di una Film Commission dedicata, che possa:



1. Valorizzare il Patrimonio Cinematografico: Onorare e promuovere l’eredità dei grandi cineasti sanremesi;

2. Attrarre Produzioni Internazionali: Fare di Sanremo una location appetibile per le produzioni cinematografiche e televisive, sia italiane che internazionali;

3. Sostenere i Talenti Locali: Offrire opportunità e supporto ai nuovi talenti del cinema e dello spettacolo;

4.Esaltare le Bellezze del Territorio: Sfruttare le straordinarie ambientazioni naturali e urbane della nostra città.



Con la Film Commission - conclude il candidato sindaco del centro destra -, Sanremo può tornare ad essere un faro di creatività e innovazione nel mercato audiovisivo, attirando produzioni che celebrino la bellezza e la cultura della nostra città”.