Principato di Monaco: è di tre milioni il bottino della rapina di oggi in una gioielleria (Foto)

Erano due i malviventi che, questa mattina poco dopo le 11, hanno rubato gioielli ed orologi per circa tre milioni di euro, dal lussuoso negozio ‘Monaco Watch Company’, di boulevard des Moulins (QUI).

Uno, distinto con tanto di cappello, è entrato nel negozio ed ha semplicemente mostrato una pistola alla commessa, chiedendo alla stessa di dargli tutto quanto c’era in vetrina. Un complice, invece, era poco lontano su uno scooter.

Dopo essersi fatto consegnare il bottino l’uomo è uscito con una borsa della spesa che si era portato e, sullo scooter, è fuggito via con il complice verso Beausoleil. Entrambi sono ricercati. Non si sono registrati feriti ma, dopo l’intervento della polizia monegasca, la commessa è stata trasportata al Centro ospedaliero Princesse-Grace perché in stato di shock.

Le telecamere del negozio hanno ripreso anche in volto il rapinatore e, presto, verrà fatto un identikit che aiuterà la polizia nelle indagini.