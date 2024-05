Sanremo: sarà la nuova Amministrazione a convocare la Conferenza dei Servizi per il restyling del porto

Sarà la nuova Amministrazione a convocare la Conferenza dei Servizi per la procedura in corso relativa al progetto definitivo del project financing del porto vecchio.

La decisione è stata presa dalla Giunta Biancheri, che ha ritenuto opportuno attendere la nuova Amministrazione, vista la rilevanza e l’impatto sul territorio dell’iniziativa. Il motivo è dovuto al fatto che il progetto presentato dalla società ‘Porto di Sanremo’ è in parte differente dallo studio di fattibilità posto a base di gara che aveva ottenuto l'interesse pubblico, per ciò che concerne la dislocazione dei servizi e delle concessioni all'interno del porto e l’uso dell’area del piazzale Vesco.

La nuova Amministrazione, conosciuto e valutato il progetto, dovrà fornire indicazioni in termini di indirizzo in merito alle eventuali modifiche da apportare in sede di conferenza di servizi. Tutto ciò anche in coerenza ai pareri degli enti e dei servizi coinvolti in questa fase, in ragione dei molteplici interessi coinvolti.

La procedura del project prevede che, solo dopo l'approvazione del progetto di tutti gli enti in conferenza dei servizi (la cui durata è prevista in 90 giorni), si possa stipulare il contratto di concessione.