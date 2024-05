Manifesti strappati alla candidata alle elezioni europee e comunali di Sanremo Lucia Artusi (Foto)

"Nella giornata di ieri, ho constatato con dispiacere che alcuni dei miei manifesti elettorali sono stati strappati. Questo gesto, oltre a rappresentare un atto di vandalismo, è un attacco diretto alla libera espressione e alla democrazia, valori fondamentali della nostra società". Così in una nota Lucia Artusi, candidata per il Pd alle elezioni europee e comunali di Sanremo.

"Se qualcuno crede che tali azioni possano intimidire e ostacolare la mia campagna elettorale, prosegue, sia per le elezioni europee che per quelle comunali di Sanremo probabilmente non mi conosce. Questi comportamenti sono inaccettabili e non riflettono i principi di rispetto e civiltà che dovrebbero caratterizzare il nostro confronto politico. Tali atti non mi scoraggeranno né mi distoglieranno dal mio impegno. Continuerò a portare avanti con determinazione e passione le mie idee e il mio programma elettorale. Credo fermamente che il dialogo aperto e costruttivo sia l'unica strada per il progresso della nostra comunità e dell'Europa".

"Invito tutti i cittadini a respingere questi atti di intolleranza e a partecipare attivamente al dibattito politico in modo pacifico e rispettoso. È solo attraverso la partecipazione e il confronto leale che possiamo costruire una società migliore. Resto a disposizione di chiunque desideri ulteriori informazioni o voglia discutere delle mie proposte per il futuro di Sanremo e dell'Europa".