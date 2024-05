Programma di sviluppo rurale, dalla Regione 450mila euro sui servizi per l'entroterra

“Il Programma di Sviluppo Rurale incide fattivamente sullo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a dotare i territori dei servizi fondamentali per il nostro entroterra, migliorando sensibilmente la qualità di vita e rendendo sempre più attrattive le zone interne. Per questo diversi interventi sopperiscono alla carenza delle prestazioni essenziali e colmano il divario infrastrutturale con le aree urbane incidendo positivamente sul quotidiano dei residenti così come dei turisti. In questo caso sono stati destinati oltre 450mila euro all’Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea con la misura 7.4 dedicata alle attività ricreative, culturali e servizi per la popolazione rurale”.

Così il presidente ad interim della Regione Liguria che domani parteciperà alla consegna, tramite i fondi del PSR, di 2 autobus, 3 minibus (destinati al servizio scuolabus per i Comuni di Molini di Triora, Triora, Montalto Carpasio, Bajardo, Ceriana, Pigna e Castelvittorio) con 5 defibrillatori, 5 avviatori booster e 5 sanificatori per un importo totale di 449.805,46 euro.