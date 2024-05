Sanremo: la comunità parrocchiana della 'Villetta' ha salutato don Florin dopo due anni (Foto)

La piccola comunità della Villetta si è riunita, ieri sera, per dare un addio commovente all'amato e stimato Parroco Don Florin. Con il cuore pieno di gratitudine e nostalgia, i parrocchiani si sono riuniti per celebrare il contributo straordinario alla vita della parrocchia durante gli ultimi due anni.

La notizia della partenza di Don Florin ha colto di sorpresa i fedeli, lasciando un vuoto nel cuore della comunità. Il 9 giugno segnerà l'ultima messa prima della sua partenza e, la serata di ieri, è stata un'occasione per salutarlo e ringraziarlo per il suo straordinario impegno e dedizione.

Nel corso della festa i parrocchiani hanno avuto l'opportunità di condividere i loro ricordi più preziosi e di esprimere il loro apprezzamento per il suo costante sostegno, la sua gentilezza e la sua guida spirituale. Tra risate e lacrime, la comunità ha rievocato momenti speciali vissuti insieme e ha espresso il profondo impatto che Don Florin ha avuto sulle loro vite.

Nonostante la tristezza per la sua partenza, la comunità della Villetta si è unita nel ringraziare il sacerdote per tutto ciò che ha dato loro. Il suo amore, la sua compassione e la sua fede hanno ispirato e influenzato molti, lasciando un'impronta indelebile nei cuori di coloro che ha servito.

La comunità si è impegnata a portare avanti l'eredità di Don Florin, continuando a coltivare l'amore e la solidarietà che ha instillato tra di loro. Nonostante la sua partenza, il suo spirito rimarrà vivo nella comunità, che continuerà a crescere e prosperare sotto la guida dei suoi insegnamenti: “Mentre salutiamo con tristezza Don Florin – hanno detto i parrocchiani - lo facciamo anche con riconoscenza e affetto, sapendo che il suo impatto rimarrà con noi per sempre. Che il suo prossimo cammino sia illuminato da benedizioni e che possa portare con sé i ricordi felici e l'amore di tutti coloro che ha toccato con la sua presenza. Grazie Don Florin per tutto quello che hai fatto per noi, per essere stato il nostro Padre, il nostro amico e la nostra guida spirituale. La tua umiltà e il tuo spirito generoso saranno per sempre ricordati e apprezzati nella nostra comunità”.