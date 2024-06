Sanremo: raccolta differenziata, Amaie Energia "Rimane al 60%, dato della Regione senza l'autocompostaggio"

Il calo della raccolta differenziata a Sanremo, calcolato annualmente dalla Regione, è stato caratterizzato da una mera questione tecnico-burocratica contingente, relativa al solo anno 2023.

La conferma arriva da Amaie Energia, società partecipata del Comune di Sanremo, che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella città dei fiori e nel comprensorio, dopo la pubblicazione del dato (QUI) pari al 58,81%, in calo rispetto all’anno precedente.

“Il conteggio che viene annualmente effettuato dalla Regione – sottolinea la società - non ha potuto tenere conto dei quantitativi di rifiuto differenziato gestiti tramite l’autocompostaggio domestico come, viceversa, è avvenuto negli anni precedenti. La quantificazione del dato, in linea con quanto sin ora avvenuto, è stimabile in 1,5 punti percentuali che (se sommati al dato comunicato) lo riportano al totale di raccolta differenziata nel Comune di Sanremo sopra il 60% in linea con quelli dell'anno precedente (60,04%) e superiore alla media regionale (59,35%)”.

“Il livello effettivo di raccolta differenziata a Sanremo – termina Amaie Energia - si mantiene quindi stabile, perdurando purtroppo le difficoltà connesse alle pratiche scorrette ed agli abbandoni che impediscono tutt’ora di conseguire l’obiettivo di legge”.