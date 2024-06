Orientamenti summer, assessore Scajola: "Al via da Imperia il tour per sostenere le famiglie post scuole medie"

Partirà domani da Imperia il tour, organizzato dalla Regione Liguria, di Orientamenti Summer. Alle ore 18, presso la biblioteca civica Leonardo Lagorio, si svolgerà il primo dei nove appuntamenti previsti per sostenere gli studenti e i loro genitori nella scelta del percorso formativo da intraprendere post scuole medie.

“È un grande servizio che diamo ai cittadini, genitori e ragazzi, per poter intraprendere il miglior percorso formativo in serenità e consapevolezza – dichiara l’assessore regionale alla Formazione e all’Orientamento Marco Scajola -. Sono particolarmente contento che questo tour inizi da Imperia, ci aspettiamo oltre 100 partecipanti pronti a interagire con gli esperti del settore. Andremo in tutta la Liguria entroterra compreso, a partire da Pieve di Teco martedì 25 giugno, con l’obiettivo di aiutare più studenti possibili”.