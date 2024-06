Bordighera: al via lavori di rifacimento dell’asfalto in via Cornice dei due Golfi

Sono iniziati oggi a Bordighera i lavori di rifacimento dell’asfalto in via Cornice dei due Golfi; a seguire il cantiere si sposterà in via Coggiola, via Generale Rossi e via Cesare Augusto.



Gli interventi rientrano nel piano asfalti, del valore di € 600.000, che l’Amministrazione Ingenito ha varato a gennaio 2024 e che ha già interessato via Francesco Rossi, il tratto di via Vittorio Emanuele compreso tra via Noaro e via San Marco e via dei Colli (tra via Corombeire e l’incrocio con via degli Inglesi).



“Guardiamo con attenzione anche alle strade più periferiche, con la volontà di garantire sempre sicurezza veicolare e pedonale, senza dimenticare il decoro urbano”. commenta il Sindaco Vittorio Ingenito, che questa mattina ha compiuto un sopralluogo in via Cornice dei due Golfi. “A breve verrà realizzata la segnaletica orizzontale; nel frattempo, stiamo lavorando con l’ufficio Tecnico per ampliare ulteriormente il nostro piano asfalti.”