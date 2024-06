Sanremo: tornano a splendere le corsie della pista di atletica, affidato anche l'impianto di irrigazione (Foto)

Tornano a splendere le corsie della pista di atletica a Pian di Poma a Sanremo. Con un importante opera di una ditta specializzata (la tedesca Polytan GmbH di Burgheim) -, incaricata dal Comune, sono state ridipinte le strisce che, dopo 15 anni di utilizzo erano totalmente sbiadite e, in alcuni casi anche scomparse.

Negli ultimi giorni è stato eseguito l’intervento ed ora, finalmente come si può vedere dalle foto, la situazione è tornata quella iniziale. Il lavoro è servito, oltre che per gli utilizzatori della pista d’atletica, anche per mantenere l’omologazione Coni di cui la pista gode dalla sua costruzione. Il costo dell’intervento è stato di circa 26mila euro.

Contestualmente è stato anche affidato il lavoro per il nuovo impianto di irrigazione del prato all’interno della stessa pista. I lavori, per un valore di 38mila euro, sono stati affidati alla ditta ‘Il Giardiniere’ di Sanremo’.