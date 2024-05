Le opere d'arte dell'eclettico Patrick Moya in mostra a Ventimiglia (Foto e video)

Pinocchio, la pecora Dolly e diversi animali. Sono solo alcuni dei soggetti che si possono ammirare nella mostra di Patrick Moya in esposizione fino al 15 giugno nella galleria d'arte Sant'Agostino a Ventimiglia.

Un artista prolifico che si diletta con pittura, scultura, disegno, ceramica, performance, live painting, installazioni, video e arte digitale e ha realizzato sculture, affreschi e murales per diverse istituzioni, compresa la città di Nizza, per il Carnevale di Nizza e il Festival del Circo del Principato di Monaco. "Faccio opere molto tecniche" - fa sapere l'artista nizzardo Patrick Moya che ha frequentato la prestigiosa scuola d'arte di Nizza Villa Arson e ha al suo attivo molte mostre in tutto il mondo, compresa una memorabile presso La Reggia di Caserta - "La particolarità è che ho fatto un personaggio che è la mia caricatura che è un mix tra me e Pinocchio. In ogni quadro non sono solo ma vi sono altri personaggi, come la pecora Dolly".

La mostra, a ingresso libero, potrà essere visitata dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. "Inauguriamo una mostra di un'artista francese Patrick Moya" - dice Fabio Falone della Galleria d'arte Sant'Agostino a Ventimiglia - "E' un artista originale, nelle opere esposte qui possiamo cogliere un invito a ritrovare quel candore infantile per rileggere la quotidianità e la relazione con sé stessi".

La mostra, a cura di Florence Canarelli e Fabio Falone, è stata inaugurata ieri sera alla presenza del sindaco Flavio Di Muro, dell'assessore Serena Calcopietro, del consigliere regionale Mabel Riolfo, dell'artista Patrick Moya, di critici d'arte, di artisti e amanti dell'arte. "L'esposizione parla di un mondo complesso generato dall'artista, che è eclettico e si occupa di pittura, scultura, performance e soprattutto di metaverso" - afferma la critica d'arte Francesca Bogliolo - "Costruisce un mondo all'interno del quale immergersi".