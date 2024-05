Sanremo: terminata l'installazione della ciclabile 'a sbalzo' di Bussana, a breve l'apertura (Foto)

E’ stata terminata e verrà aperta a breve, la ciclabile ‘a sbalzo’ sul torrente Armea, nella zona di Bussana (frazione ad Est di Sanremo) che consentirà la totale apertura del nuovo breve tratto di pista ciclabile, per l’accesso da quella ‘ufficiale’ che corre sul vecchio sedime ferroviario al campus scolastico-sportivo del mercato dei fiori di Valle Armea.

Una viabilità che ha creato non poche discussioni negli ultimi mesi, anche e soprattutto per il grave incidente che ha visto la morte di un giovane studente sulla cosiddetta ‘bretella maledetta’. Il piccolo tratto sul torrente è stato terminato con la struttura in acciaio e in legno, in modo da poter transitare tra la ciclabile costiera e il mercato, senza dover passare sull’Aurelia.

Negli ultimi mesi la viabilità è stata leggermente modificata ed anche il tratto di ciclopedonale maggiormente salvaguardato. In pratica: per chi arriva da Sanremo e vuole andare a Bussana e nella zona a mare dovrà sempre scendere a destra e, in fondo, potrà scegliere se proseguire per il lungomare oppure svoltare a sinistra verso monte.

E’ ovviamente sempre vietato svoltare a sinistra per andare a Bussana dall’Aurelia mentre, per chi proviene da Arma di Taggia, rimane sempre la svolta a destra. Chi arriva dal mercato dei fiori o da Bussana, oltre all’utilizzo come prima della rotonda, non può scendere verso mare, ma è obbligato a svoltare a destra per prendere l’Aurelia.