Elezioni Sanremo, domenica gazebo di Fratelli d'Italia in via Escoffier

“Nuova opportunità per gli “indecisi dell’ultimo minuto” di ottenere risposte concrete, in vista delle prossime elezioni amministrative ed europee del 8/9 giugno, e di avvicinarsi ad un partito solido e strutturato, già presente a Roma e che desidera esserci anche a Sanremo, a sostegno della futura Amministrazione locale”.

Così intervengono da Fratelli d'Italia per annunciare il gazebo in programma domenica. Aggiungono dal partito: “Fratelli d’Italia invita la cittadinanza ad un nuovo appuntamento, con il suo gazebo, in via Escoffier (vicino alla statua di Mike Bongiorno), domenica 26 maggio, dalle 10 alle 13, in occasione del quale sarà possibile anche il tesseramento per tutti i simpatizzanti che lo desiderano. Presenti il senatore Gianni Berrino e il candidato sindaco Gianni Rolando”.