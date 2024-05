Un futuro migliore per Sanremo: la visione inclusiva del candidato a sindaco Fulvio Fellegara

Una città inclusiva e solidale. Questa è la visione di Fulvio Fellegara che pone l'attenzione sulle persone che si sono sentite escluse e trascurate dalle amministrazione comunale negli ultimi anni. Il programma del candidato sindaco prevede diversi interventi, tra cui il potenziamento dei servizi essenziali nelle periferie mediante investimenti nelle infrastrutture e servizi pubblici; promuovere l'inclusione sociale e il sostegno economico, con particolare attenzione all'accesso all'istruzione e alla formazione professionale per i giovani delle periferie al fine di ridurre il tasso di abbandono scolastico.

La riqualificazione urbana nelle aree degradate è un altro aspetto centrale del programma per creare nuove opportunità di aggregazione sociale. E rafforzare i servizi sociali è essenziale per garantire un supporto adeguato agli anziani, ai disabili e alle famiglie in difficoltà. Inoltre, promuovere la partecipazione cittadina coinvolgendo attivamente i cittadini nelle decisioni che riguardano la loro comunità è un obiettivo prioritario per Fellegara.

Il suo impegno per migliorare la sicurezza nei quartieri periferici prevede un aumento del presidio delle forze dell'ordine e programmi di prevenzione della criminalità. E’ importante collaborare con le associazioni di volontariato locali per offrire un sostegno concreto agli invisibili e garantire un accesso equo ai servizi sanitari, senza dimenticarsi di promuovere l'inclusione digitale per ridurre il divario tecnologico, offrendo formazione e strumenti a chi ne ha bisogno.

"Lavoreremo con determinazione per restituire dignità e voce agli invisibili di Sanremo. Una città inclusiva è una città più forte e coesa. Insieme, possiamo costruire una Sanremo dove ognuno si senta parte integrante di un futuro migliore."