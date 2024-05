“Riviera Mon Amour”: ancora posti per l’omaggio di Giovanni Senese alla Riviera di Ponente, serate a 4 mani e pizze in limited edition

C'è ancora qualche posto disponibile per l'omaggio alla Riviera di Ponente, ai suoi sapori e profumi, ai prodotti d’eccellenza del territorio e alla sua cucina d’autore. Questa è “Riviera Mon Amour”, l’iniziativa promossa da Giovanni Senese, patron della Pizzeria Senese, in Via Privata Scoglio 14 a Sanremo provincia di Imperia. Un ciclo di appuntamenti, a partire dal 29 maggio, in cui l’alta cucina di grandi chef locali si fonde con le creazioni di Senese. Ma non solo. A celebrare i prodotti e la tradizione culinaria del territorio durante tutto l’anno saranno anche le inedite pizze stagionali in edizione limitata create dal maestro pizzaiolo.

Filo rosso dell’iniziativa la celebrazione sostenibile del territorio. Cuore pulsante della filosofia di Senese, gim Due Spicchi nella Guida Pizzerie d’Italia Gambero Rosso oltre che vincitore del premio speciale Pizza dell’Anno, è infatti il profondo amore per la terra. Ricerca di materie prime di grande qualità, rispetto e valorizzazione della biodiversità e sostegno della ffiliera locale, i cardini della sua proposta. Valori, questi, condivisi anche con i grandi chef stellati che la Riviera di Ponente ospita e protagonisti, inoltre, delle pizze limited edition pronte a raccontare il territorio durante il mutare delle stagioni.

Le serate a quattro mani tra cucina stellata e pizze d’autore

Un omaggio alla terra e al mare, ai profumi e ai colori del luogo. Nelle creazioni “a quattro mani” del golosissimo ciclo di serate “Riviera Mon Amour” l’alta cucina e l’arte bianca portano in tavola tutto l’amore per questi luoghi. La prima serata è fissata per il 29 maggio, alla quale seguiranno, una ogni tre mesi, altri tre appuntamenti. Golose basi per l’estro e la maestria degli ospiti delle serate saranno gli impasti di Senese, frutto di un dedito lavoro di ricerca e studio in materia: la pala, la pizza a portafoglio, al padellino e la Napoletana in evoluzione. Creazione ormai signature, quest’ultima, di Senese e omaggio alle sue radici veraci, con la sua forma classica e cornicione pronunciato, ma arricchita da topping d’eccellenza.

Primo ospite di Senese è lo chef Enrico Marmo dei Balzi Rossi di Ventimiglia. L’itinerario di gusto a quattro mani di questo primo appuntamento vedrà la Riviera di Ponente celebrata nella Torta di zucchine e nel Bun con ragù di coniglio, in abbinamento al Pinot Nero Alta Langa Pas Dosé DOCG Millesimato Garesio. A seguire arriverà sulla tavola del locale sanremese la Marinara a 2 cotture con cacciatora di triglia, abbinata al Pinot Nero Alta Langa Pas Dosé DOCG Millesimato Garesio. E poi ancora i sapori del luogo saranno trasportati sulla Pizza alla pala con crema di prescinseua, erbe amare, olandese al miso e caviale, abbinata a un Sauvignon Monferrato DOC Bianco Resilio Garesio. Territorio e primizie d’eccellenza protagonisti anche della Pizza a portafoglio con provola affumicata, zucchine trombetta, gamberi e concentrato di pomodoro, in abbinamento a un calice di Langhe DOC Nebbiolo Garesio. A concludere questo percorso degustazione sarà poi la nuova creazione di Senese, la Napoletana in evoluzione “Incontro Spinoso”, accompagnata da un Barolo DOCG del comune di Serralunga d’Alba Garesio.

A seguire, faranno il loro ingresso nella cucina di Giovanni Senese lo chef stellato Antonio Buono, del ristorante Casa Buono di Ventimiglia, e lo chef Marco Visciola del rinomato Marin di Genova.

“Riviera Mon Amour”: sostenibilità e omaggio al territorio nelle pizze stagionali di Senese

La grande attenzione al territorio e alla sue incredibili materie prime è un elemento centrale della proposta di Senese, ecco perché nasce il progetto “Riviera Mon Amour”, che racchiude non soltanto il ciclo di incontri con i grandi chef del territorio, ma anche una continua esaltazione dei prodotti locali attraverso la creazione di pizze stagionali.

Le primizie scelte per creare queste pizze stagionali arrivano, nella loro forma più pura e genuina, dall’“Orto sinergico” che Senese ha fortemente voluto. 8 appezzamenti siti sulle colline di Sanremo a coltivazione diretta che il maestro pizzaiolo ha realizzato e in cui convivono ortaggi, piante aromatiche e alberi da frutta. Per tutti i prodotti che non trovano spazio all’interno del suo orto, Senese si affida a piccoli produttori di fiducia, molti dei quali presidi Slow Food. La Riviera di Ponente viene così raccontata, nel corso di un interno anno, in una storia che si compone di quattro capitoli, ognuno a celebrazione di una stagione, ma non solo. Gim pronte le pizze dedicate alla primavera e all’estate.

Si chiama “incontro spinoso” la pizza dedicata alla primavera, sulla quale si incontrano il Carciofo violetto di Albenga presidio Slow food in tre consistenze (yogurt, crema e arrosto), il filetto di sogliola agli agrumi, la polvere di sogliola disidratata, e poi ancora maionese di begonia e i suoi germogli, chicchi di caffè verde e la sua polvere. “Radici” invece, secondo Senese, rappresenta la “sua” bella Riviera di Ponente sotto il sole estivo. Il grande protagonista è il Pomodoro cuore di bue in tre consistenze (maionese di pomodoro fermentato, pomodoro arrostito e affumicato) incontra dunque l’aceto di rosa canina, il gambero di Sanremo scottato alla brace, in accompagnamento a polvere di pomodoro, croccante di panna vegetale, polvere di garofano e germogli di acetosella.