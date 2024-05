Ventimiglia: un cocktail per ricordare il 'Corsaro Nero', l'idea dell'artista frontaliero Mariano 'Aria' Schiavolini

Il leggendario Corsaro Nero, pirata che si narra fosse originario di Ventimiglia, protagonista della celebre opera di Emilio Salgari, torna a rivivere in un cocktail nato da una idea di Mariano Schiavolini, in arte ‘Aria’, affermato artista internazionale di Ventimiglia, compositore di World Music, produttore musicale di gruppi quali Soweto Gospel Choir, Mirian Makeba band e collaboratore artistico di Peter Gabriel.

‘Aria’ ha realizzato, con la collaborazione del Barman Mixologist Fulvio Caria, il ‘Cocktail del Corsaro Nero’ con una variante denominata Long Drink maxi ‘Corsaronero’. Gli ingredienti sono: una birra la ‘Bianca del Corsaro Nero’, con soli 4,7 gradi e una piccola parte di rhum che viene preparato con: una fetta di lime fresco, tagliata in 4 pezzi a cubetti, con l’aggiunta di zucchero grezzo di canna, due profumatissime foglie di menta, 3,5 cl. del nostro rhum, che è un rhum scuro, molto forte, di 40% di qualità, proveniente dalla Repubblica Dominicana, e invecchiato 5 anni in barrique di rovere, e pestare delicatamente. Versare il tutto in un calice da 400 ml. e unire il composto alla birra ‘Bianca del Corsaro Nero’ da 33 cl. servita bella fresca, senza ghiaccio, onde conservare al massimo le bollicine naturali della stessa.

Secondo la tradizione, era la bevanda dei bucanieri. Ma la volontà di Mariano non è stata soltanto quella di creare un cocktail: “Mi piacerebbe istituire un’associazione di bar e ristoranti per unire le due riviere: quella ligure di Ponente e di Levante e la Costa Azzurra francese, che assieme formano la ‘Côte corsaire’, promuovendo una delle figure più caratteristiche della nostra città, e regione, che vogliamo far rivivere nella storia e nel palato con una bevanda simbolo della tradizione piratesca, perché anche la nostra costa ligure, in passato, ha avuto storie di pirati come i Caraibi”.

Da cosa nasce l’idea di una associazione? “Nell’ottica di non esaurire in una bevanda il significato di questa nostra iniziativa, vogliamo istituire un sodalizio di bar e ristoranti, che intenda promuovere questa figura leggendaria, affinché il cocktail diventi un prodotto tipico delle due riviere, senza quindi possibilità di riproporlo altrove”. I drinks saranno composti dalle birre e rhum del ‘Corsaronero’, entrambi prodotti dal Bar del mercato Brasserie di Ventimiglia, marchio già registrato nel lontano 2004.