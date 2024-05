Taggia: parcheggi non consentiti e manovre 'azzardate' al cimitero, le proteste dei cittadini (Foto)

Macchine parcheggiate davanti alle tombe e proteste dei parenti che vanno a trovare il ‘caro estinto’. Accade al cimitero di Taggia, dove molti residenti ci hanno segnalato una serie di abusi che si ripete regolarmente, in pratica sempre.

Come in altri camposanti, infatti, pur esistendo un capiente parcheggio all’esterno viene consentito a chi ha problemi di deambulazione e, soprattutto, agli anziani di raggiungere le tombe dei parenti con l’auto. Ma, secondo quanto confermatoci da chi si reca con regolarità al cimitero, molte auto vengono parcheggiate all’interno senza nessun diritto.

In più, sempre secondo gli stessi, in alcune occasioni le vetture si muovono con troppa disinvoltura all’interno del camposanto, rischiando spesso di investire chi si sposta a piedi. Una situazione che solo l’eventuale controllo delle forze dell’ordine può evitare, visto che in molti hanno più volte segnalato l’accaduto ma, senza nessun intervento in merito.