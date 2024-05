Sanremo: l'ultimo sondaggio vede Rolando davanti e consegna il voto ad un sicuro ballottaggio

A Sanremo sondaggio contro sondaggio anche se oggi è l’ultimo giorno utile per la loro pubblicazione: ieri quello di Tecnè aveva dato Mager davanti a Rolando e Fellegara, oggi quello della società ‘Only Numbers’ riporta davanti il candidato del centrodestra, davanti a quello civico con quello del centrosinistra a una incollatura da Mager.

Il sondaggio ha visto 1.000 interviste telefoniche fatte nei primi giorni di maggio (contro le 600 di Tecnè), mentre ricordiamo che gli aventi diritto al voto saranno 46.500. A inizio maggio (QUI) avevamo segnalato il sondaggio che veniva svolto dalla società milanese che si occupa anche di ricerche di mercato, sondaggi di opinione, ricerche sui media nei diversi indicatori qualitativi e quantitativi. I campioni dell’indagine sono stati determinati attraverso una stratificazione proporzionale multipla, basata sui caratteri di sesso e età. L'universo di riferimento è stato determinato a partire dalle cifre della popolazione assoluta su cui è stata effettuata la determinazione percentuale della popolazione da 18 anni in su ed in seguito incrociata con le caratteristiche di sesso e fascia di età.

E’ stato proposto con diverse domande all’interlocutore. La prima è la fascia di età dell’intervistato e se voterà a Sanremo, poi è stato chiesto se lo stesso andrà a votare e perché. Quindi scattano le domande più dirette: ‘Quale partito voterà?’, ‘C’è un candidato a livello locale che conosce?’, ‘Quale?’. Era stato chiesto quale candidato ispira fiducia e fatto l’elenco dei sette (poi diventati sei) candidati. Un’altra domanda riguarda l’eventuale ballottaggio: ‘Quale dei candidati sceglierebbe in quel caso’?. Viene anche chiesto un parere su chi potrebbe vincere.

Il risultato sui candidati a sindaco è totalmente diverso da quello del sondaggio di ieri: Gianni Rolando viene dato al 43% con una ‘forbice’ che va dal 40,8 al 45,2. Dietro Alessandro Mager con il 24% (tra il 22,1 e il 25,9) con Fulvio Fellegara al 23,7% (tra il 21,8 e il 25,6).

Numeri che, rispetto al sondaggio di gennaio vedono Rolando in lieve calo e Mager in leggero rialzo mentre Fellegara è in discesa. Dietro di loro troviamo Roberto Rizzo (M5S) al 5,5% (tra il 4,5 e il 6,5). Più indietro le altre liste con Luca De Pasquale (escluso dalla commissione elettorale) che sarebbe davanti all’1,5% mentre subito dietro troviamo Roberto Danieli (1,3%) ed Erica Martini di Indipendenza (1%).

Alla domanda su chi vincerà le elezioni amministrative le risposte hanno consegnato: Gianni rolando al 40,1%, davanti a Fulvio Fellegara con il 12,9%, Alessandro Mager 12,8% e Roberto Rizzo 0,8%. Arriva invece al 33% il ‘partito’ di chi non sa rispondere. Da evidenziare come, in questo caso in netto calo rispetto a Tecnè, gli indecisi (o chi si asterrà dal voto) scendono al 14,2%.

Il sondaggio di ‘Only Numbers’ ha visto anche domande sugli eventuali appoggi elettorali di esponenti politici: “Sapeva che Claudio Scajola appoggia Mager?” la prima. Successivamente era stato chiesto “Sapeva che lo stesso Mager viene appoggiato da Alberto Biancheri (sindaco uscente, ndr) e da Giovanni Toti (Presidente della Regione)"? Alla fine viene chiesto anche quale partito è stato votato dall’interlocutore alle ultime elezioni politiche.

Chi ha commissionato il sondaggio ha precisato che, le domande su eventuali appoggi elettorali, sono state poste alla fine per non influenzare l’indicazione di voto.