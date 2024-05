Elezioni Sanremo, Gianni Rolando in visita al Polo sportivo di Pian di Poma

Il candidato sindaco del centrodestra civico e partitico Gianni Rolando si è recato ieri in visita alle società sportive presenti a Pian di Poma. “È stata l’occasione per discutere di sport e benessere - dicono dal comitato - in particolare si è sottolineata l’importanza dell’attività sportiva per ogni generazione, oltre a lodare il lavoro che svolgono quotidianamente le associazioni sportive per la collettività”. Insieme a Gianni Rolando erano presenti i candidati al consiglio comunale di FdI Ethel Moreno, Claudia Rodini e Tonino Consiglio.