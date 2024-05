Elezioni Sanremo, domenica al Centrale il confronto tra i candidati sindaco organizzato da Confcommercio

Mancano ormai pochi giorni al confronto fra i candidati sindaco di Sanremo, organizzato dalla Confcommercio di Sanremo per domenica 26 maggio, a partire dalle 10.30, al cinema Centrale di Sanremo, in via Matteotti 107.

“I candidati, in un partecipato momento democratico, saranno posti a confronto in modo particolare sui temi di maggiore e pressante attualità, relativi allo sviluppo economico e sociale della città, alla presenza degli attori dei settori commerciale e turistico cittadino - dicono da Confcommercio - si tratterà dell’ultima, importante occasione, per conoscere programmi, idee e obbiettivi dei candidati, a un passo dal voto”.

Sottolinea il presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare: “Conosciamo e abbiamo già affrontato, anche negli incontri con i candidati a sindaco, gli argomenti relativi alle grandi opere e alla sicurezza. Questo incontro vuole essere più tecnico e legato, in modo particolare, al tessuto commerciale, non solo del centro cittadino, ma di tutto il nostro territorio. Le domande che porremo ai candidati a sindaco provengono dall’ascolto delle istanze dei nostri associati. Sarà un incontro importante, anche per iniziare a predisporre delle linee di lavoro, che leghino la futura amministrazione alla nostra associazione, per remare, tutti insieme, nella stessa direzione, in favore dell’ulteriore crescita futura di Sanremo, che non può permettersi di riposare sugli allori”.