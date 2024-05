Elezioni Sanremo, Alessandro Mager all'incontro con Cia Agricoltori Italiani: “Convenzione Mercato da applicare”

Durante l’incontro si è parlato di Mercato dei Fiori e della convenzione tra Amaie Energia e il Comune, cui compete la gestione della struttura. A questo proposito, Alessandro Mager ha dichiarato: “ Possiamo dire che Amaie Energia stia rispettando questa convenzione che prevede tutta una serie di incombenze a suo carico? Direi di no, perché ci sono lacune nella gestione del Mercato sotto il profilo della fruibilità, della sicurezza, della guardiania. Nella convenzione ci sono tutte le condizioni per cui tutti gli operatori possano lavorare adeguatamente. Nella pratica, al momento, questo non succede ”.

“Per l’acqua – ha continuato Mager – prima di tutto vediamo di non sciuparla. Occorre realizzare nuove infrastrutture idriche, occorre regimare le acque per ridurre i fenomeni erosivi, occorre compiere una corretta manutenzione delle reti per l’acqua potabile e realizzare piccoli invasi ad uso civile e agricolo, e anche utilizzare l’acqua depurata per usi agricoli. Per quanto riguarda le bollette agli agricoltori che potrebbero essere alte da luglio, la politica dovrà fare tutto ciò che è possibile fare per ricondurre la situazione in termini di fattibilità”.