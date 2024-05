Taggia: sabato prossimo inaugurazione nuova sede dell'associazione di promozione sociale 'Effetto Farfalla'

L’associazione di promozione sociale Effetto Farfalla ha trovato casa e vuole condividere con la comunità l’inaugurazione della sua nuova sede, all’interno dell’ex 'Comunità Montana' situata in Via San Francesco 203, a Taggia, Sabato 25 Maggio a partire dalle ore 18.



"Sarà un’occasione per incontrare e conoscere questo gruppo di persone che si occupa di giovani, prevenendo il disagio e le comprensibili difficoltà di una fase della vita tanto affascinante quanto complessa. Sarà un evento conviviale, un evento che permetterà di riunire tutte le persone che ruotano attorno all’associazione, dal direttivo, ai simpatizzanti, ai soci, agli operatori e a tutti color che hanno la curiosità di conoscere meglio questa associazione".