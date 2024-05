Sanremo: Gianni Rolando all’incontro coi candidati sindaco organizzato da Confindustria

Questa mattina il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando ha partecipato ad un incontro organizzato da Confindustria con tutti i candidati sindaco, per conoscere meglio i loro programmi. Si è parlato di argomenti come Rivieracqua, porto vecchio, imprese, turismo e sanità, tanto per citarne alcuni e Gianni Rolando ha evidenziato il suo impegno dando risposte precise e puntuali.

Buona parte dei temi citati sono presenti nel programma elettorale, in primis sull'acqua che deve rimanere pubblica, oltre a stigmatizzare il rincaro delle bollette, sul turismo che ha bisogno di una migliore programmazione, sul porto vecchio ribadendo che, durante i lavori, tutti dovranno avere le garanzie di continuità della loro attività senza disagi. Sarà necessario minimizzare l’impatto sulla città durante la costruzione delle opere a terra, in particolare del tunnel di variante in via Nino Bixio e del parcheggio interrato. O sulla sanità dove la voce di Sanremo nella conferenza dei sindaci dovrà finalmente contare, non come avvenuto in passato con la perdita di reparti a scapito di Imperia.