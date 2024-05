Elezioni Sanremo: sondaggio Tecnè, Mager "Lo accogliamo con favore ma rimaniamo concentrati"

"Accogliamo con favore questa nuova rilevazione realizzata dall'istituto di ricerca Tecnè per Primocanale, che sostanzialmente conferma il sondaggio realizzato dall'agenzia Demetra ad aprile, che rimane l'ultimo sondaggio pubblicato”.

Interviene in questo modo il candidato a sindaco Alessandro Mager, commentando il sondaggio pubblicato oggi. “Al di là dei numeri e dei sondaggi – prosegue - che pur fotografano la situazione del momento, la crescita del nostro progetto civico, della sua proposta seria e credibile, la avvertiamo ogni giorno parlando con i sanremesi e abbiamo ancora negli occhi e nel cuore la loro grande risposta data domenica scorsa in occasione della nostra convention all'Ariston”.

“Guardiamo avanti con grande fiducia – termina - rimanendo concentrati sull'ultimo miglio di campagna elettorale in cui moltiplicheremo gli sforzi per far arrivare le nostre idee e i nostri progetti a quanti più sanremesi possibile”.