Sanremo, domani la presentazione del libro di Stefano Senardi "La musica è un lampo"

Domani giovedì 23 maggio nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo ore 17.00, nell’ambito della rassegna "I Martedì Letterari" ciclo “Letteratura e musica” in collaborazione con il Club Tenco Stefano Senardi presenta il suo libro: ”La musica è un lampo” (Fandando) .

Scrive Michele Serra nell’introduzione:”Uno del pubblico passato a organizzare lo spettacolo, a decidere la trama, un fan diventato produttore e compagno di strada di artisti italiani e stranieri di primo livello … Ma nemmeno il suo cursus professionale, così importante, avrebbe il potere di rendere il suo racconto così coinvolgente e così vivo. In tanti ce l’hanno fatta, nella vita, e buon per loro. Ma in pochi sono riusciti a mantenere integro il lungo, fragile filo che tiene insieme le cose, rimanendo connessi all’inizi, alla giovinezza ai primi passi nel mondo.”

La musica è un lampo che ha folgorato sin dall’infanzia la vita del discografico, uno tra i più importanti nella scena internazionale, Stefano Senardi, da Imperia al cuore della musica.

Dalla scintilla scoccata da Piccolissima serenata e Torero, lato A e B di un 45 giri di Renato Carosone, ai dischi dei suoi eroi di quando aveva dieci anni: Rokes, Equipe 84, Corvi, Nomadi. All’amore immediato e definitivo per la musica che esplode grazie a un album doppio dei Beatles, il White Album arrivato da Londra.

Meravigliosi gli aneddoti: i frammenti della Beat Generation, le pagine su Fernanda Pivano, l’intervista catastrofica di Isabella Rossellini a Lou Reed, Steve Wonder in un ristorante milanese che mangia con le mani. Con un apparato fotografico di oltre 400 ricordi, un libro allegro e serio a un tempo, perché ci restituisce la vicenda politica di quegli anni, gli echi degli anni di piombo e le atmosfere più gioiose e rilassate degli anni Ottanta.

Un viaggio intenso sulle note di una passione vissuta intensamente, divenuta professione ed arte, ma soprattutto l’emozione di un lampo.

