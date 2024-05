Ospedaletti, weekend dedicato al libro e alla lettura per i giovani con il 'Piccolo Festival'

Fine settimana a Ospedaletti dedicato al libro e alla lettura per i giovani. Da venerdì 24 a domenica 26 maggio va in scena la quinta edizione de “Il Piccolo Festival – Festival del Libro per ragazzi” evento letterario presentato la settimana scorsa al Salone Internazionale del Libro di Torino nell'ambito del progetto nazionale 'Luci sul Festival'.

Il tema di quest'anno è 'Parole in scena'. Gli eventi in programma sono ospitati all'interno del centro culturale polivalente 'La Piccola' (ex scalo merci) in via Cavalieri di Malta.

Il via venerdì 24 maggio quando, a partire dalle ore 9, gli autori incontreranno le scuole aderenti, non solo di Ospedaletti. Uno dopo l'altro, Antonella Squillace, Claudia Fachinetti, Ginevra Van Deflor, Riccardo Gazzaniga e Sara di Vittori dialogheranno con ragazze e ragazzi riguardo i loro ultimi libri pubblicati. Nel pomeriggio, alle ore 17, inaugurazione della mostra fotografica 'ThroughOurEyes' (tr.Attraverso i Nostri Occhi) dedicata ai bimbi profughi, a cura dell'associazione Still I Rise, mostra che resterà aperta anche sabato e domenica dalle 10 alle 19.

Il programma di sabato 25 maggio, aperto a tutti, inizierà alle 10 con l'incontro con l'autore Paolo Reineri, mentre nel pomeriggio dalle ore 15 prenderà il via “A caccia di libri” caccia al tesoro letteraria attraverso le vie di Ospedaletti in collaborazione con Manuela La FilaFiabe e con gli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa 'Vetrine Letterarie'. Le iscrizioni sono chiuse per aver raggiunto da tempo il numero massimo previsto.

Gran chiusura domenica 26 maggio, a partire dalle 10 con lo spettacolo “La pazza storia del cinema” e “Indovina la star” a cura dell'Istituto Comprensivo Andrea Doria di Vallecrosia. Gli appuntamenti seguenti sono previsti alle 11,30 con Paolo Usai con proiezione di un cortometraggio relativo al suo libro 'La Tartalupa', alle 15 con Sergio Badino e il suo libro 'Mille papaveri rossi' ispirato da un brano di Fabrizio De Andrè.

Alle 16 si terrà la premiazione del concorso letterario 'La pace comincia con un sorriso' cui hanno partecipato ben 21 scuole di tutta la provincia di Imperia, al termine della quale verrà consegnato al Sindaco di Ospedaletti l'Ombrello Luminoso della Pace, progetto ideato da Paolo Usai il cui primo 'Ombrello' è stato consegnato a Papa Francesco.

L'edizione 2024 de Il Piccolo festival terminerà alle ore 18 con la premiazione del concorso artistico creativo “Un logo per il gruppo di lettura 'Tra Le Righe'”.

Nelle giornate di sabato e domenica, dalle 10 alle 19, saranno aperti gli stand delle diverse case editrici ed anche uno stand della sezione Enpa di Imperia-Sanremo per lo scambio di figurine della serie 'I Cucciolotti'.

Sono previsti anche eventi collaterali in Piazza IV Novembre a cura di Antea Edizioni con una serie di incontri con autori quali Fiorenzo Cersosimo, Renato Bergonzi, Vanna Astrego, Patrizia Massano, Alessio Bellini, Francesco Donato, Leonardo Massabò, Danilo Balestra e Alessandra Pallanca. Infine lungo la Pista Ciclabile, domenica 26 maggio dalle 10 alle 19 sarà presente 'I colori dell'arte' mercatino di artigianato e aziende agricole a cura dell'associazione culturale Amici della Musica e delle Arti.