Sanremo: sala d'attesa del Pronto Soccorso sporca, la segnalazione di una nostra lettrice (Foto)

Una nostra lettrice, S.P., ci ha scritto per segnalare la situazione della sala d’attesa del Pronto Soccorso dell’ospedale di Sanremo:

“Ci sono stata lo scorso 20 aprile per accompagnare un’amica che aveva bisogno di cure. Queste foto sono eloquenti c’è poco da aggiungere se non che ci rechiamo in PS per ricevere cure e non per ammalarci. Tutto il perimetro della sala è in queste condizioni e se ingrandite le foto vedrete i capelli incollati allo sporco di mesi o anni di mancata pulizia. Bisognerebbe fa pulire e disinfettare con regolarità o controllare chi dovrebbe farlo perché o ė cieco o ruba lo stipendio”.

In proposito ha risposto l'Asl 1 Imperiese: "Grazie per la segnalazione, chiederemo riscontro alla ditta che si occupa delle pulizie in ospedale"