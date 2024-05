Sanremo: danni alla Fontana dei Delfini di Villa del Sole, il pensiero della nostra lettrice Teresa

"Buongiorno, sono indignata per quanto leggo sulla bravata di grandi e piccoli ai danni della Fontana dei Delfini a Villa del Sole e mi chiedo se questi genitori siano all'altezza del compito di educare i figli o siano più 'piccoli' degli stessi e comunque sicuramente immaturi essi stessi! Però mi chiedo se qualche altro adulto presente non abbia sentito il dovere di chiamare la polizia locale affinché intervenisse a richiamare questi 'genitori della domenica' che andrebbero a loro volta educati, per poter essere in grado di educare, cosa che hanno ampiamente dimostrato di non essere! Sveglia cittadini!"



"Chi assiste passivamente a queste ignobili vandalizzazioni e non interviene 'è complice' come insiste a dire il giornalista Mario Giordano in chiusura delle sue puntate televisive di 'Fuori dal Coro'! Ma cosa sta diventando questa Città! Una jungla senza regole ed educazione civica, popolata da cani feroci lasciati liberi di azzannare; da gente che si permette di provocare danni ai beni pubblici senza che UNO, e ripeto UN Cittadino, si senta in dovere di far intervenire la forza pubblica per fermare questi irresponsabili? Sono davvero demoralizzata e spero che il prossimo Sindaco, quale sarà, abbia la capacità di garantire un po' di serenità e di sicurezza ad una Città 'allo sbando': non dimentichiamo altre situazioni fuori controllo quali quelle che interessano Piazza Bresca, tanto per dirne una!



Teresa Barazzetti",