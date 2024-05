Sanremo: lunedì partono i lavori per sistemare le 'buche' negli asfalti, a giugno altri 600mila euro di interventi

Partiranno lunedì prossimo i lavori per il primo dei due lotti di asfalti a Sanremo. Il primo riguarda le tanto agognate ‘buche’ negli asfalti, un tema tanto caro ai cittadini che sono obbligati a fare lo slalom (soprattutto chi viaggia in moto) ma anche ai candidati alle prossime elezioni, alcuni dei quali hanno proprio basato la campagna su questo.

I lavori che scatteranno lunedì riguardano un lotto da 150mila euro e, insieme a quello successivo (che verrà gestito dalla nuova amministrazione nel mese di giugno), verranno pagati dagli oneri di urbanizzazione incassati nell’ambito dell’operazione Portosole.

I lavori di lunedì riguardano le seguenti strade: via Lamarmora, via Duca, via Frantoi Canai, via Fonti, regione Cascine Lunaire, via Goethe, via Borea, via Pascoli, via Zefiro Massa, strasa Suseneo Superiore, via Galilei secondo tratto, via Gavagnin, bivio Villetta San Pietro, via De Amicis, via Padre Semeria, corso Inglesi, rio Massè, corso Marconi, strada Solaro e via D’Annunzio. La ditta incaricata ‘Asfalti Generali’ di Andora.

Come detto il secondo lotto verrà lasciato in eredità al nuovo sindaco e prevede una spesa da 600mila euro di asfalti già finanziati che partiranno a giugno.