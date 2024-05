Ventimiglia, la Federalberghi ringrazia il Comune: "Sempre sensibile alle esigenze della categoria"

Dalla Federalberghi di Ventimiglia un ringraziamento all’Amministrazione comunale per la fattiva collaborazione nel soddisfare le esigenze della categoria.

“A nome mio e di tutto il Direttivo della Federalberghi di Ventimiglia, sottolinea la Presidente della Federalberghi di Ventimiglia Donatella Francescato, desidero ringraziare l’amministrazione comunale ventimigliese e in particolare l'assessore Milena Raco e l'assessore Serena Calcopietro, per la grande disponibilità e collaborazione profusa in questi mesi. L’Amministrazione comunale di Ventimiglia si è infatti dimostrata sempre sensibile alle esigenze della nostra categoria, come di recente nel caso della riorganizzazione della raccolta differenziata, e siamo certi che nei prossimi mesi potremo raggiungere altri importanti risultati, attraverso il dialogo continuo tra le parti e la collaborazione instaurata”.