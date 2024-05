Sanremo: elezioni, predisposti luoghi di accesso agevolati per soggetti portatori di handicap

In occasione delle elezioni amministrative dell' 8 e 9 giugno, il Comune di Sanremo ha predisposto per gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, l'accesso a determinate sezioni in cui l'accesso è agevolato. Nel dettaglio:

SEZIONE 3: Scuole Elementari “Coldirodi” Via Umberto I 45-47

SEZIONE 8: Scuole Elementari “G.Asquasciati”Via G.B.Panizzi 4-6

SEZIONE 11: Scuole Elementari “Ex Castillo” Via G.Galilei 45

SEZIONE 20: Scuole Elementari “Borgo” Str. Borgo Opaco, 1

SEZIONE 26: Ist.Tecn. “C.Colombo” Piazza Corridoni, 1

SEZIONE 29: Ist. Tecn. “C.Colombo” Piazza Corridoni, 1

SEZIONE 33: Scuole Medie “Dante Alighieri” Via Margotti, 82

SEZIONE 42: Scuole Medie “G.Pascoli” C.so Cavallotti,88

SEZIONE 46: Scuole Medie “G.Pascoli” C.so Cavallotti,90

SEZIONE 48: Scuole Medie “G.Pascoli” C.so Cavallotti,88

SEZIONE 53: Scuole Elementari Poggio Str. Caravelli s.n. Poggio

SEZIONE 55: Scuole Elementari Bussana Piazza Nilo Calvino, 12

L’elettore interessato dovrà presentarsi al seggio suindicato, oltre che con la tessera elettorale, munito anche di un’attestazione medica rilasciata dall’Unità Sanitaria Locale n. 1 Imperiese, anche in precedenza per altri scopi (gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche) o di copia autenticata della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Per il rilascio di detta attestazione, l’Ufficio Sanitario presso il quale l’interessato potrà recarsi è quello ubicato a Bussana via Aurelia 97 che osserverà l’orario d’ufficio.