A Bordighera assegnate le Bandiera Blu per le spiagge e per l’approdo turistico

Assegnate a Bordighera, nel corso della cerimonia che si è tenuta questa mattina a Roma, la Bandiera Blu per le spiagge e la Bandiera Blu per l’approdo turistico.

“Un risultato che conferma la meraviglia del nostro mare, la nostra attenzione per la sostenibilità ambientale e l’impegno con cui abbiamo lavorato per valorizzare il nostro porto migliorandone le infrastrutture, i servizi e la sicurezza.“ dichiara l’Amministrazione Ingenito. “Ne siamo felici e orgogliosi e continueremo così, consapevoli di quanto la natura sia preziosa”.

“Con orgoglio oggi rappresento il Comune di Bordighera che, anche quest’anno, viene insignito del doppio prezioso riconoscimento Bandiera Blu. La conferma di un percorso costante intrapreso dall’Amministrazione comunale per un turismo sostenibile e accessibile. Un segno di riconoscimento tangibile della bellezza e dell’offerta di qualità del nostro mare e delle nostre spiagge. Un grazie particolare a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono per fare si che questo importante riconoscimento si possa ottenere. È stato importante ed emozionante per me presenziare alla cerimonia di conferma di questo stimato riconoscimento. Ringrazio il sindaco Vittorio Ingenito ed il vicesindaco Marco Laganà per avermi dato l’opportunità di essere qui oggi”, il commento dell'assessore Walter Sorriento.

La Bandiera Blu, riconoscimento istituito nel 1987, viene annualmente conferita in 49 paesi da FEE (Foundation for Environmental Education), con il supporto e la partecipazione di UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo), alle località rivierasche che, oltre a garantire qualità delle acque e servizi, rispettano criteri relativi alla gestione e allo sviluppo sostenibili del territorio.