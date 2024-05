Montalto Carpasio: il bus del mattino lascia gli studenti a piedi, il sindaco "Non deve verificarsi più!"

Nuove proteste per il servizio di trasporto pubblico, gestito dalla Riviera Trasporti nella nostra provincia. In particolare, questa volta, le rimostranze ci arrivano dalla Valle Argentina, da Montalto Carpasio.

Da tempo, infatti, vengono segnalati disservizi da studenti e lavoratori che, molto spesso sono costretti ad organizzarsi con le auto per sopperire. Ieri mattina il bus non era presente alla partenza delle 6.20, lasciando studenti e lavoratori a piedi.

I ragazzi sono stati accompagnati da un genitore fino a Taggia dove hanno preso il bus ma, arrivati con grave ritardo non sono stati fatti entrare in classe e sono rimasti in giro per Sanremo da dove sono ripartiti nel pomeriggio, perdendo un giorno di scuola.

Ha preso in mano la situazione anche il sindaco di Montalto Carpasio, che ha segnalato il fatto alla Riviera Trasporti: “E’ inaccettabile – ha detto Mariano Bianchi – che il disservizio già evidenziato nelle lettere inviate negli ultimi mesi, continui a persistere. Sollecito una rapida soluzione del problema o mi vedrò costretto ad attuare le soluzioni in nostro possesso, affinchè non si verifichi più”.